رويترز: السعودية تدرس بجدية اقتراحا لأنصار الله لوقف إطلاق النار في اليمن

جهينة نيوز:

كشفت وكالة " رويترز" ، أن السعودية تدرس بجدية مبادرة تقدمت بها الشهر الماضي جماعة "أنصار الله" الحوثية لوقف إطلاق النار في اليمن.

ونقلت الوكالة عن 5 مصادر مسؤولة في السعودية: " أن المملكة تدرس بجدية شكلا من أشكال وقف إطلاق النار في محاولة لوقف تصعيد الصراع".

وأشارت الوكالة إلى أن الضربات الجوية السعودية على اليمن، تراجعت بشكل كبير وأن هناك ما يدعو للتفاؤل بشأن التوصل لحل قريبا".

فيما ذكر مسؤول إقليمي مطلع أن السعوديين يدرسون عرض الحوثيين الذي يستخدمه دبلوماسيون غربيون لإقناع الرياض بتغيير المسار، وأضاف المصدر: "يبدو أنهم منفتحون عليه".

وأشار المسؤول ذاته إلى أن "السعوديين منفتحون للغاية على عرض الحوثيين إذ أنهم مستعدون لاستغلاله لدعم حجتهم أن إيران هي المشكلة وليس الحوثيين".

فيما نقلت الوكالة أيضاً عن مصادر مسؤولة في اليمن، بأن السعودية "فتحت اتصالا" مع رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لـ"أنصار الله" في العاصمة صنعاء، مهدي المشاط، عبر طرف ثالث، لكن لم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن.

وذكرت الوكالة، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، "يريد الخروج من اليمن"، مضيفا: "لذا علينا أن نجد سبيلا له للخروج مع حفظ ماء الوجه"، حسبما نقلت عن مصدر أوروبي مسؤول.

المصدر رويترز