أكبر شركة نفط روسية تتخلى عن التعامل بالدولار

جهينة نيوز:

بدأت شركة النفط الروسية “روس نفط” باعتماد اليورو كعملة أساسية في عقود التصدير الجديدة بدلاً من الدولار الأمريكي.

وذكر موقع روسيا اليوم أن وثائق صادرة عن “روس نفط” أفادت بأن الشركة بدأت اعتباراً من أيلول الماضي باعتماد اليورو كعملة دفع مقابل توريدات النفط الخام ومنتجاته وأنه تم إخطار المشترين بالفعل بهذا التغيير.

وتعتبر “روس نفط” أكبر شركة نفط في روسيا حيث تبلغ مبيعاتها نحو 4ر2 مليون برميل يومياً.

وعملت روسيا خلال العامين الماضيين على تقليص اعتمادها على الدولار وتقوم بتقليص نصيب العملة الأمريكية في احتياطياتها الدولية وذلك بسبب سياسة العقوبات التي تنتهجها واشنطن.