غوغل: متصفح كروم سيمنع تحميل 90 بالمئة من المواقع الإلكترونية

جهينة نيوز:

أعلنت شركة غوغل أن متصفح غوغل كروم سيمنع نحو 90 بالمئة من المواقع الإلكترونية من التحميل و ذلك من شأنه زيادة عدد مستخدمي برنامج فايرفوكس مفتوح المصدر و الآمن.

وقال موقع إنجادجيت التقني المتخصص إن غوغل قررت منع تحميل أي موقع يحمل امتداد “اتش تي تي بي” على المواقع الآمنة في خطوة لتحسين خصوصية المستخدم وأمنه.

وستطالب غوغل أصحاب المواقع بتغيير المصادر الفرعية الآمنة الخاصة بامتدادات “اتش تي تي بي” قبل السماح لها بالتحميل بسهولة على متصفح غوغل كروم.

وستبدأ غوغل في تطبيق الإجراءات الجديدة بدءا من شهر كانون الثاني المقبل فيما ستمكن تلك الخطوة غوغل من حظر تحميل المواقع ذات امتدادات “اتش تي تي بي” أي مصادر فرعية غير آمنة على أجهزة المستخدمين سواء صور أو صوت أو مقاطع فيديو خارجية أو ما يطلق عليها اسم المحتوى المختلط والذي يمكن أن يعرض المستخدمين للخطر.

وأشارت غوغل إلى أنها تود أن يكون قفل الأمان الموجود أعلى يسار شريط الموقع هو بالفعل مصدر أمان ولا يكون ستارا يدخل من ورائه عدد من التهديدات الخطيرة على الأجهزة.