جريدة الاخبار اللبنانية تصدم متابعيها بفيديو عن حب ترامب للسعودية ...!!!!

جهينة نيوز:

بعد ايام من فشل منظومة الدفاع الجوي الامريكية في حماية ارامكو السعودية نشرت جريدة الاخبار اللبنانية فيديو توثيقي لخطابات ترامب المتعلقة بالسعودية خلال وجوده في السلطة.

و كان ترامب وجه اهانات للسلطات السعودية و الملك السعودي عشرات المرات في مناسبات مختلفة و بشكل خاص خلال حملته الانتخابية.

و يذكر ان هذا الفيديو يشكل صدمة لمتابعي جريدة الاخبار اللبنانية من النظم العربية الموالية للغرب و الاعلام الموالي لهم و خصوصاً أنه يأتي بعد فشل الدفاعات الامريكية في حماية منشأة ارامكو و بعد فشل السلاح الامريكي و الغربي في وقف زحف القوات اليمنية في نجران و التي أسفرت عن مئات القتلى و آلاف الاسرى في صفوف قوى العدوان على اليمن.