جريدة الاخبار اللبنانية تصدم متابعيها بفيديو عن حب ترامب للسعودية ...!!!!

الجمعة, 4 تشرين الأول 2019 الساعة 21:48 | اخبار الصحف, الصحف العربية

جهينة نيوز:

بعد ايام من فشل منظومة الدفاع الجوي الامريكية في حماية ارامكو السعودية نشرت جريدة الاخبار اللبنانية فيديو توثيقي لخطابات ترامب المتعلقة بالسعودية خلال وجوده في السلطة.

و كان ترامب وجه اهانات للسلطات السعودية و الملك السعودي عشرات المرات في مناسبات مختلفة و بشكل خاص خلال حملته الانتخابية.

و يذكر ان هذا الفيديو يشكل صدمة لمتابعي جريدة الاخبار اللبنانية من النظم العربية الموالية للغرب و الاعلام الموالي لهم و خصوصاً أنه يأتي بعد فشل الدفاعات الامريكية في حماية منشأة ارامكو و بعد فشل السلاح الامريكي و الغربي في وقف زحف القوات اليمنية في نجران و التي أسفرت عن مئات القتلى و آلاف الاسرى في صفوف قوى العدوان على اليمن.


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