شهيد و 40 إصابة برصاص الاحتلال الاسرائيلي في غزة

جهينة نيوز:

استشهد مواطن فلسطيني وإصيب 40 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال مشاركة الآلاف في الجمعة الـ 77 لمسيرة العودة وكسر الحصار تحت عنوان "جمعة المصالحة خيار شعبنا".

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن المواطن علاء نزار حمدان (22 عاماً)، استشهد برصاص الاحتلال شرق جباليا، فيما أصيب 40 آخرين بينهم 18 بالرصاص الحي.

وبدأ المواطنون في قطاع غزة بالتوافد نحو مخيمات العودة الخمسة قبالة السياج الفاصل شرق قطاع غزة، للمشاركة في الجمعة الـ 77

وأفاد موقع فلسطين اليوم، أن آلاف المواطنين توافدوا عقب صلاة العصر للمخيمات الخمسة من جباليا شمالاً وحتى رفح جنوباً.

وأوضح، أن قوات الاحتلال المنتشرة على طول السياج الفاصل، أطلقت الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية على المتظاهرين السلميين ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين بالرصاص الحي والاختناق.

يشار إلى أن مسيرات العودة الذي انطلقت في 30 آذار/مارس من العام الماضي، أكدت على حق العودة وكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، واستشهد خلالها مئات المواطنين من الأطفال والشيوخ والنساء والطواقم الطبية والصحفية، وأصيب الآلاف.