منتخب سورية للشباب يفوز على نظيره المالديفي في تصفيات كأس آسيا

جهينة نيوز:

فاز منتخب سورية للشباب بكرة القدم على نظيره المالديفي بثلاثة أهداف لهدفين في مباراته الثانية من تصفيات كأس آسيا خلال لقائهما اليوم في العاصمة الطاجيكية دوشانبه لحساب المجموعة الثالثة التي تضم طاجيكستان ولبنان.

منتخب المالديف افتتح التسجيل في الدقيقة الـ19 عبر لاعبه ابراهيم سافي بينما تمكن منتخبنا من إدراك التعادل في الدقيقة الـ25 من كرة مصطفى سفراني التي ارتطمت بلاعب المنتخب المالديفي داخل منطقة الجزاء لتستقر بشباك مرماه وزاد منتخبنا من ضغطه الهجومي للتقدم فكان له ما أراد في الدقيقة الـ33 بهدف سجله محمد الملحم من كرة رأسية متقنة داخل منطقة الجزاء لينتهي الشوط بتقدم منتخبنا بهدفين لهدف.

وفي الدقيقة الـ54 أدرك منتخب المالديف التعادل بهدف ناظم هاسان مستفيدا من ضعف الرقابة الدفاعية إلا أن منتخبنا عاد ليتقدم مجددا بهدف ثالث جاء عبر عمار رمضان في الدقيقة الـ62 من داخل منطقة الجزاء واستمرت الهجمات المكثفة لمنتخبنا من الأطراف والعمق لتوسيع الفارق حتى صافرة النهاية التي جاءت لتعلن فوز منتخبنا بثلاثة أهداف لهدفين.

وكان منتخبنا تعادل مع نظيره اللبناني بهدف لمثله في افتتاح مشواره في التصفيات وأصبح برصيده 4 نقاط في الصدارة مؤقتا بانتظار نتيجة مباراة منتخبي طاجيكستان ولبنان التي ستقام في وقت لاحق اليوم ضمن الجولة الثانية حيث يحمل منتخب طاجيكستان 3 نقاط في رصيده من فوزه على المالديف في الجولة الأولى 9-صفر أما منتخب لبنان فلديه نقطة واحدة أحرزها من تعادله مع منتخبنا علما أن منتخبنا سيلتقي مع منتخب طاجيكستان في ختام التصفيات بعد غد.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات الـ 11 إلى النهائيات وينضم إليها منتخب الدولة المضيفة الذي يحصل على بطاقة التأهل المباشر.