الكشف عن تهمة الصحفية الروسية المعتقلة في إيران

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن السفير الإيراني في موسكو، مهدي سنائي، أكد خلال تواجده في وزارة الخارجية الروسية، أنه سيتم قريبا إطلاق سراح المواطنة الروسية المحتجزة في طهران، يوليا يوزيك.

جاء في بيان وزارة الخارجية في هذا الصدد، "دعا نائب وزير الخارجية إيغور مورغولوف السفير الإيراني في موسكو، مهدي سنائي، إلى وزارة الخارجية الروسية لتوضيح ملابسات احتجاز المواطنة الروسية يوزيك في طهران".

ووفقا للبيان، أكد السفير الإيراني أن "وكالات إنفاذ القانون احتجزت يوزيك لتقديم توضيحات بشأن عدد من المسائل وسيتم إطلاق سراحها قريبًا".

وأعلن الملحق الصحفي في البعثة الدبلوماسية الروسية لدى إيران، أندريه غانينكو، في وقت سابق من يوم الجمعة، أنه في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر تم اعتقال المواطنة الروسية في فندق إقامتها بالعاصمة الإيرانية.

وتابع غانينكو "وفقاً لوالدتها"، اتُهمت يوليا بالعمل مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. وعلم موظفو السفارة بكل هذا في صباح 4 تشرين الأول/ أكتوبر. لم نتلق بعد إخطارا رسميا من السلطات المحلية".

كما أشار إلى أن المعلومات التي تفيد بأن جلسة الاستماع في قضيتها ستجري في 5 تشرين الأول/أكتوبر، غير مُتحقق منه، مضيفاً بأن السفارة وشخصياً السفير على اتصال دائم مع قيادة وزارة الخارجية الإيرانية. وبما أن اليوم هو يوم إجازة، فإن الإجراءات العملية من الزملاء لا يمكن توقعها إلا غدا.

وكانت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الوزارة دعت السفير الإيراني في موسكو إلى مبنى الخارجية، على خلفية احتجاز الأمن الإيراني للصحفية الروسية، يوليا يوزيك، لإيضاح ملابسات الموقف وضمان حقوق المواطنة الروسية