القوات العراقية تقضي على مجموعة إرهابية قطعت طريق بغداد سامراء

جهينة نيوز:

قضت القوات العراقية على مجموعة إرهابية من تنظيم “داعش” قامت بقطع طريق بغداد-سامراء وتمت إعادة فتح الطريق.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان اليوم نقلته وكالة الأنباء العراقية واع إنه في الوقت الذي تعمل فيه القوات الأمنية على تأمين مناطق المظاهرات في بغداد والمحافظات وحماية مؤسسات الدولة قامت مجموعة من إرهابيي “داعش” مساء أمس بقطع طريق بغداد سامراء وعلى الفور تحركت القوات وأعادت فتح الطريق بعد القضاء على المجموعة الإرهابية.

ودمرت قوات الأمن العراقية أمس الأول تسعة أوكار لإرهابيي تنظيم “داعش” في محافظة ديالى شرق العراق.