السلطات البريطانية تخلي جزءاً من مطار غلاسكو بسبب وجود طرد مشبوه

جهينة نيوز:

أخلت السلطات البريطانية اليوم جزءاً من مطار غلاسكو وتم تطويق إحدى الطائرات بسبب وجود طرد مشبوه على متنها.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن متحدث باسم المطار قوله إنه “تم دق ناقوس الخطر وتم تطويق الطائرة لإجراء تحقيقات عن ماهية الطرد”.

واستدعى المطار خدمة الطوارئ إلى الموقع بعد تزايد المخاوف من وجود طرد مشبوه على رحلة قادمة من امستردام بينما تم إخلاء جزء من البوابة الدولية في المطار وإغلاقها.

ووصلت أعداد كبيرة من السيارات التي تعمل بحالة الطوارئ بما في ذلك سيارات الإطفاء والإسعاف ووحدة حماية بيئية بالقرب من المدرج الذي توجد عليه الطائرة.