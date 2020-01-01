تواصل عودة المهجرين إلى بلدة القصير بريف حمص

جهينة نيوز:

وصلت دفعة رابعة من المهجرين جراء الاعمال الإرهابية إلى بلدة القصير بريف حمص.

وذكرت وكالة سانا، "أنه ضمن إطار جهود الدولة لإعادة الأهالي المهجرين إلى منازلهم ‏وقراهم المحررة من الإرهاب عادت اليوم دفعة من أهالي بلدة القصير بالريف الجنوبي الغربي إلى منازلها بعد أن تم اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة وتأمين الخدمات الرئيسة للبلدة".

وكانت قد عادت يوم أمس ‏150 عائلة من أهالي بلدة القصير بعد أن قامت الورشات الفنية والدوائر الخدمية بإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات من هاتف وكهرباء ومياه وصرف صحي لتأمين ظروف إقامة مناسبة تمكنهم من الاستقرار في منازلهم.