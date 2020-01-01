وزير الطاقة الأمريكي يعتزم الاستقالة من منصبه بحلول الشهر المقبل

جهينة نيوز:

كشف موقع "بوليتيكو" الأمريكي، الجمعة، أن وزير الطاقة بالولايات المتحدة ريك بيري يعتزم الاستقالة من منصبه بحلول نهاية تشرين الثاني المقبل، وذلك نقلا عن 3 مصادر "مطلعة".

ونقل الموقع عن اثنين من المصادر المطلعة إن بيري يعتزم مغادرة منصبه منذ عدة أشهر.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن سفريات بيري في الأونة الأخيرة إلى أوكرانيا زجت باسمه في التحقيق الذي أعلن عنه مجلس النواب الأمريكي بشأن مساءلة الرئيس دونالد ترامب؛ على خلفية اتهامه بتشجيع الرئيس الأوكراني على إجراء تحقيق قد يضر بأحد خصومه السياسيين.

لكن المصدرين قالا إن استقالة بيري المزمعة ليست مرتبطة بالتحقيق مع ترامب.

وحسب المصادر المطلعة، من المتوقع أن يحل نائب وزير الطاقة دان برويليت، محل بيري.

ومؤخرا، كشف البيت الأبيض فحوى مكالمة هاتفية أجراها ترامب مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في 25 تموز الماضي، لتهنئته بفوزه بالانتخابات الرئاسية.

ويقول الديمقراطيون إن ترامب ضغط على زيلينسكي مرارًا لفتح تحقيق حول أنباء عن أن بايدن، حين كان نائبًا للرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، هدد بوقف المساعدات الأمريكية لكييف، إذا لم تتم إقالة أحد مسؤولي الإدعاء؛ لأنه كان يحقق في قضية تخص شركة غاز على صلة بنجل بايدن.

المصدر: الاناضول