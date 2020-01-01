الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران "في الاتجاه الصحيح"

جهينة نيوز:

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرّية الجمعة أن إيران اتّخذت "خطوة في الاتجاه الصحيح" في ما يتعلّق بالإجابة عن الأسئلة المرتبطة ببرنامجها النووي لكنها حذّرت من أنه لم يتم بعد "التعامل بالكامل" مع هذه المسائل.

وقال المدير العام بالنيابة للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا للصحافيين في فيينا إنه كان هناك "تعاون" من قبل إيران خلال الأسابيع العدّة الماضية في ما يتعلّق بالأسئلة المرتبطة بالضمانات النووية التي أعلنتها للوكالة.

وأضاف "لا يعني التعاون أنه تم التعامل بالكامل مع هذه المسائل لكنها خطوة في الاتجاه الصحيح".

وأفاد فيروتا أن الأسئلة ذات الصلة التي طرحتها الوكالة الأممية لم تتطرق مباشرة إلى الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى الكبرى عام 2015 بل إلى اتفاق الضمانات المنفصل بين إيران والوكالة.