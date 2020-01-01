الهند.. ارتفاع ضحايا السيول والأمطار في "بيهار" إلى 73 قتيلا

جهينة نيوز:

ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والفيضانات، التي ضربت إقليم "بيهار" شرقي الهند، ، من 55 إلى 73 قتيلا.

وذكرت قناة "NDTV" الهندية، اليوم الجمعة، أن السيول والفيضانات الناجمة عن الأمطار التي تساقطت السبت واستمرت لغاية الثلاثاء، أسفرت عن مصرع 73 شخصا.

وأوضح البيان أن السيول ضربت 959 قرية في 15 منطقة بالإقليم، وأسفرت عن تضرر قرابة مليونين و145 ألف شخص من الفيضانات.

وأمس الخميس، أعلنت إدارة الكوارث الطبيعية مصرع 55 شخصا وأشارت الثلاثاء الماضي إلى إجلاء 4 آلاف شخص تضرروا من الأمطار في الإقليم.

وطوال الأسبوع الماضي، شهدت مختلف مناطق الهند أمطارا موسمية غزيرة نتج عنها فيضانات، تسببت في مصرع العشرات، وتأثر منها نحو مليونين و145 ألف شخص.

وكانت السلطات أعلنت أن عدد ضحايا الأمطار والسيول التي ضربت إقليم "أوتار براديش"(شمالي)، خلال الأسبوع الأخير، وصل إلى 111 قتيلا على الأقل.

ويبدأ موسم الأمطار الكثيفة بالهند في حزيران، ويستمر حتى أيلول من كل عام، وترافقه منذ سنوات فيضانات وانهيارات أرضية تتسبب في تشريد الآلاف.