اكتشاف حقل غاز ضخم في منطقة الأويغور بالصين

جهينة نيوز:

اكتشفت شركة بتروتشاينا الصينية حقل غاز طبيعي ضخم يقدر احتياطيه بنحو 115.3 مليار مترمكعب، في منطقة سنجان ذاتية الحكم (تركستان الشرقية)، التي يعيش فيها أتراك الأويغور.

وبحسب وكالة شينخوا الصينية، أعلنت شركة حقل تاريم النفطية التابعة لبتروتشاينا، أكبر منتج للنفط والغاز في الصين، يوم الخميس، اكتشاف حقل غاز ضخم بإحتياطي يقدر بنحو 115.3 مليار متر مكعب في حوض تاريم.

وقال نائب المدير العام لشركة حقل تاريم، تيان جيون، إنهم أكملوا اختبارا ناجحا لبئر في حقل الغاز، وأن من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في تشرين الثاني المقبل.

وتتمتع منطقة الأويغور شمال غربي الصين، أكبر مستهلك للطاقة في العالم، بموارد باطنية غنية، في مقدمتها النفط والذهب والفضة والبلاتين واليورانيوم والفحم.