أبراج الجمعة 4 تشرين أول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ٤/ ١٠: يهوا لعب دور الوسيط بين المتخاصمين، لديه متعة الظهور بمظهر القادر على حل المشاكل، يعرف كيف يوزع الرغيف، متقلب بهدوء احيانا، مثل موج البحر مد وجزر، ايامه القادمة قطف ثمار، بعض الخيانة من علاقاته مع اصدقائه، بعض المواليد يخططون للسنوات القادمة، سنة اضطرابات عاطفية، تطرح مشاريعك بجراة، بارع باقتناص الفرص

الحمل: نهارك ناجح يجلب ربح على انواعه.د نهار جيد للتنقلات والاتصالات، تطرح مشاريعك بجراة، بارع باقتناص الفرص، تستفيد من النهار لكن ظهر ومساء يحصل مشكلة وتنافر لا تجازف بسلامتك والاهم ان تحمي مصالحك وعلاقاتك مع المسؤولين والغرباء

الثور: الظروف تقول انك لا تعرف لماذا تزداد مسؤولياتك، خاصة بامر يخص دفع فواتير ومستحقات، استعد نفسيا وماديا للمصاريف الطارئة، امورك على صعيد الاجواء والدعم، فرصة وتفكر بخبر يغير لك مكانك او تستقبل زوار، ينتظرك خبر

الجوزاء: تركز على شراكة، متقلب الطباع، تتجنب النزاعات يضعف الشريك امامك، وتحاول الحصول على امور مالية، او يفرض عليك مشروع، حاول التدقيق بالامور، مشاريع غامضة، حاول مراجعة حساباتك المالية، دفعة فواتير واستحقاقات

السرطان: كن واضح بأعمالك، الغموض وتراكم العمل يسبب لك المشاكل، انتبه لمواعيدك وتفادى اي التباس وتأخير، ظروف ضاغطة، ساعات الظهر وطالع شراكة او عاطفة، لا تعطي رايك، حاول ان تصمد، تسلح بالقوة، القمر بالسرطان يضع عثرة في طريقك، حاول تعزيز الشراكة

الاسد: في قلب النهار بالنسبة لك الوضع إيجابي، مناسب لجلسات مهمة تتوضح لك بعض امورك الخاصة، تفرح وتنسجم في محيطك، اجواؤك فيها توسيع دائرة علاقات، يتغير روتينك أمور ضاغطة، انتبه لوضعك بهدوء، انتبه لوضعك الصحي، تراكم اعمال وضغط نفسي يظهر مساء

العذراء: تغييرات جذرية على صعيد عائلة، يبدو غير مبالي في البداية لكن سرعان ما تشهد تطورات تنهي مشاكله العالقة، توقع كثرة السكاكين عليك في قلب النهار، مساء ينتظرك دعوة او صديق، تبادل دعم بينك وبين الاحبة، الحظ لا يتخلى عنك، تلعب دور نافذ في محيطك، اكثر الابراج حظوظا في الامور الرومنسية

الميزان: تلمس غزارة بأفكارك، نهار يحمل افكار جميلة، لا تضيع الفرص، يومك فيه تقارب وتواصل، بعد الظهر تهتم بامور عائلية او تصليحات، تستقبل زوار وتدور نقاشات ساخنة، حاول ان تتفادى ولا تحمل مسؤولية خطأك، مطالب ان تكون واقعي، تفضل الاجواء البيتية

العقرب: نهارك يسير بثقة الامس، احتمال جني ارباح او مكافأة او تدفع بقضايا متراكمة على صعيد مالي، انتبه وزن الامور ماليا كونك كريم اكثر من اللازم، مساء لا تثر الجدال لان وتيرتك لن تهدا وتفكر بزيارات ا. لقاء اخوة واخوات

القوس: وضعك بنفس وتيرة الامس، حماسة وطاقة ونشاط وتشعر ببهجة وعزيمة، غير مبالي بما يعترض طريقك، تتفتح عيونك على فكرة جديدة وبداية جديدة، بانتقال القمر للجدي تبرع بمناقشة مواضيع مالية يوم جيد لك.

الجدي: حاول الا تتذمر من تراجع نسبة ارباحك وحظوظك حتى تتمكن وتصمد في وجه الرتابة، من الظهيرة، اشارات جديدة وتطلعات جديدة بانتقال القمر لبرجك، تشعر بالانفراج او خبر سار، يومان مقبلان مشمسان تنطلق في الهواء الطلق وتفتح صفحات جديدة

الدلو: نهار لا عائق فيه، يومان فيهما اخبار جيدة، مناسب مع الاصدقاء لتعلن تضامنك معهم، لا تصر على معاكسة الظروف، بانتقال القمر للسرطان تضعف حماستك، تضغط على أعصتبك تتسلح بالابتسامة، ظهور منافس قوي تعجز عن مواجهته، اليومان المقبلان لا تقدم فيهما، انتبه لصحتك

الحوت: نهار يحمل لك تجربة صعبة او معقدة، لا تجادل ولا تختلف مع أحد، تحمل المسؤولية وخذ كل التدابير لحماية استقرارك، لا تعمل بطل، الجراة في هذه الفترة اسمها تهور، مساء انفراج وتفاؤل، لا بق وحدك لانك تتكل على دعم من المحيط، مساء جو مريح وعزائم ودعوات