بنك البركة سورية الشريك الاستراتيجي للمسابقة البرمجة السورية الوطنية التاسعة

جهينة نيوز:

تحت رعاية رئيس جامعة البعث، وبمشاركة نحو 520 طالب من 20 جامعة سورية حكومية وخاصة، أقيمت المسابقة البرمجة السورية الوطنية ACM SCPC Syrian Collegiate Programming Contest والتي تعتبر الحدث العلمي الأبرز بين النشاطات الجامعية العلمية السورية لهذا العام.

هدفت المسابقة إلى تزويد الطلاب بمهارات برمجية عالية المستوى على صعيد فهم المسائل وتحليل النص واقتراح الحل وتكوينه وقلبه لبرنامج قابل للتنفيذ، كما أن المسابقة تعلم الطلاب روح التنافس والتعاون والعمل تحت ضغط لمدة 5 ساعات لإنجاز 12 مسألة برمجية.

وقد صرح السيد محمد عبد الله حلبي الرئيس التنفيذي لبنك البركة سورية :”يسعدنا للعام الثاني المشاركة في رعاية الفعالية التي ساهمت في تقديم طلاب سورية كنخبة الطلبة في العالم من خلال النجاحات المتميزة في المشاركات العربية والعالمية والحصول على المرتبة 21 عالميا , ومن خلال دعمنا لهذه المسابقات والمبادرات نقوم بواجبنا لدعم الطلبة للإبداع في كل من نطاق الذكاء الصنعي Artificial Intelligence و تقنيات حل المشاكل Problem solving techniques التي هي تقنيات اليوم و طريق مستقبلنا الواعد".

شملت نشاطات المسابقة هذا العام نحو 2500 طالب مشارك من مختلف الجامعات السورية، وقد استمر التحضير للمسابقة لمدة شهرين في ظل وجود 70 فريق تم اختيارهم من أصل 274 فريقاً خضع للاختبار في المرحلة الأولى.

المسابقة تتم بمعايير عالمية تحت إشراف المركز الإقليمي والعالمي للمسابقة، وسيتم ترشيح ما يقارب 20 فريقاً للمشاركة في المسابقة الإقليمية بالتعاون مع المركز الإقليمي، والتي ستقام في مدينة شرم الشيخ بمصر.

تولّى تنظيم المسابقة هيئة التميز والإبداع بالإضافة لإدارة المسابقة البرمجية السورية. وخلال الحفل النهائي تم تكريم بنك البركة.