بالفيديو - الخزعلي توقع المظاهرات في العراق قبل شهرين و ربطها بصفقة القرن

جهينة نيوز:

تناقل ناشطون جزء من لقاء مع الامين العام لحركة عصائب اهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي حدث قبل شهرين على قناة العهد و توقع حينها بناء على معلومات إنطلاق مظاهرات في العراق مع بداية الشهر العاشر.

و يقول الشيخ الخزعلي في اللقاء المحرك للمظاهرات هو جهات ذات دوافع سياسية و الهدف تطويع الحكومات بالتزامن مع اطلاق صفقة القرن, و اضاف ان هناك مظاهرات ستنطلق مرة اخرى في الشهر العاشر بالتزامن مع خطاب اعلامي متصاعد و اكد سجلوا هذا الكلام لان مبني على معلومات و ليست نبوءة.

و كان اللقاء التلفزيوني قد حدث بعد إنتهاء مظاهرات البصرة في العراق قبل شهرين من المظاهرات الحالية.