نشوب حريق في مصنع مواد الشبح الامريكية "إف-35"

جهينة نيوز:

اندلع حريق في أحد منشآت المؤسسة التي توفر المواد المركبة لصناعات الطيران والدفاع في لوكسمبورغ، ، بما في ذلك مقاتلات إف-35، واستطاعوا السيطرة على الحريق.

و ذكرت سبوتنك ان حريق وقع في موقع الإنتاج في شركة Euro-Composites في إهتيرناخي، وفقا لخدمة الإطفاء في لوكسمبورغ.

وقالت الخدمة: "تم السيطرة على الحريق"، مضيفة أن الحريق وقع في منطقة المستودع. وتم إجلاء العاملين هناك.

وشارك حوالي 100 شخص في إطفاء الحريق.

وبحسب معلومات Rtl، سمع السكان المحليون صوت انفجار وشاهدوا دخانا كثيفا.

تنتج الشركة مجاميع خلوية تُستخدم، على وجه الخصوص، في عناصر جسم الطائرة، ألواحا لسواتل الاتصالات، عناصر هيكلية لأنظمة الرادار والهوائي، هياكل مصنوعة من مواد مركبة لأنظمة الأسلحة.

أيضا، الشركة "هي الشركة المصنعة الرئيسية لعناصر إف-35. لا توجد بيانات عن ضحايا، ولم يتم تحديد مقدار الضرر.