في اول تعليق لها .. ايران تكشف عن موقفها من التظاهرات في العراق

جهينة نيوز:

أعربت وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الخميس، عن اسفها للاضطرابات الاخيرة في بعض مدن العراق، وحذرت من محاولات استغلال جهات اجنبية لهذه الاضطرابات، مبدية ثقتها بأن الشعب والحكومة والمكونات السياسية والمرجعيات قادرة من خلال تعاونها على تهدئة الاوضاع.

وبشأن الاضطرابات الاخيرة في عدد من المدن العراقية، اصدرت وزارة الخارجية الايرانية بيانا، أعربت فيه عن اسفها لوقوع هذه الاضطرابات، مبدية ثقتها بأن الحكومة والشعب العراقي ومن خلال التعاون بين جميع الفئات والاحزاب والشخصيات وخاصة المراجع العظام وسائر الزعماء الدينيين والسياسيين، قادرين على تهدئة الاجواء الملتهبة الحالية، ولن تسمح باستمرار بعض التحركات التي تؤدي الى الإضرار بالشعب العراقي واستغلال الاجانب.

وأكدت الخارجية الايرانية في بيانها، أهمية المسيرات العظيمة لزيارة اربعين سيد الشهداء الامام الحسين عليه السلام، وضرورة إقامة هذا التجمع العظيم بكل عظمة وأبهة، ودعت عامة الشعب الايراني الى ان يلتزموا تماما بتحذيرات المسؤولين السياسيين والامنيين المعنيين بزيارة الاربعين.