كيان العدو يزعم احباط تهريب اسلحة من لبنان الى الداخل الفلسطيني المحتل

جهينة نيوز:

زعم موقع إلكتروني عبري أن سلطات كيان الاحتلال الإسرائيلية أحبطت عملية تهريب قطع أسلحة من لبنان إلى الداخل الفلسطيني المحتل.

ادعى الموقع الإلكتروني الإخباري "0404" العبري، مساء اليوم، الخميس، أن سلطات العدو الإسرائيلية ممثلة في جيش الاحتلال والشرطة أحبطت محاولة تهريب عشرات قطع أسلحة من لبنان إلى الداخل الفلسطيني المحتل.

وذكر الموقع الإخباري أنه في ساعات الصباح الباكر، من الرابع عشر من سبتمبر/ أيلول الماضي، تمكنت وحدة من جيش العدو الإسرائيلي بالقرب من الحدود المشتركة مع لبنان من اكتشاف حركة مشبوهة لرعاة غنم، إذ كان بحوزتهم كميات كبيرة من المسدسات.

وأفاد الموقع العبري بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلية ومعها جيش الاحتلال تمكنا من إلقاء القبض على مشتبه عربي في الثلاثينيات من عمره، وبحوزته نحو 39 مسدسا من أنواع مختلفة.

وأوضح الموقع العبري أن شرطة الاحتلال الإسرائيلية تواصل التحقيق في الواقعة، حيث أكدت أن التهم التي يقع تحت طائلتها المتهم العربي هي تهديد السلم والأمن الإسرائيليين.