بوتين: تحرير معظم الأراضي السورية بعد هزيمة الإرهاب فيها

جهينة نيوز:

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن حل الأزمة في سورية يمثل نموذجاً لحل الأزمات الإقليمية في المنطقة، مبينا أنه تم توجيه ضربة موجعة وقاضية للإرهابيين رغم شكوك البعض وعرقلتهم لذلك.

وقال بوتين في كلمة له اليوم خلال افتتاح أعمال منتدى فالداي للحوار الدولي “لقد هزمنا الإرهاب الدولي في سورية وأحبطنا عودة وانغماس مئات وربما آلاف قاطعي الرؤوس المسلحين إلى بلدنا ودول الجوار”، موضحا أنه تم توجيه ضربة موجعة إلى الإرهابيين هناك وتم تحرير معظم الأراضي السورية من الإرهاب رغم محاولات البعض عرقلة ذلك.

ولفت بوتين إلى أن الحل السياسي للأزمة في سورية بعد إطلاق عملية سياسية سورية داخلية ومسار استانا بدعم من الأمم المتحدة يمثل نموذجا لحل الأزمات الإقليمية، مشيراً إلى ضرورة أن تجري الحلول في معظم الأحيان عبر الآليات الدبلوماسية بحيث يصبح استخدام القوة وارداً فقط في الضرورة القصوى.

ودعا بوتين إلى تعاون دولي لمواجهة التحديات الكبرى الناتجة عن الإرهاب وإلى إنشاء منظمة للتعاون الأمني في الخليج تشمل روسيا والصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إضافة إلى الدول المطلة على الخليج هدفها تخفيف حدة التوتر وضبط مسائل أمن وحرية الملاحة، لافتاً إلى أنه لا يمكن استثناء دول المنطقة لحل الأزمات.