وفد من العشائر السورية المهجرة في الأردن: نتطلع للعودة إلى الوطن

جهينة نيوز:

أعرب وفد من العشائر السورية المهجرة في الأردن عن اعتزازهم بالانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري ضد الإرهاب مشيرين إلى تطلعهم للعودة إلى الوطن في القريب العاجل.

وبين أعضاء الوفد المؤلف من عدد من شيوخ العشائر المهجرة في الأردن في بيان صدر عقب لقائهم القائم بأعمال السفارة السورية في عمان الدكتور شفيق ديوب أنهم اضطروا لمغادرة سورية بفعل جرائم التنظيمات الإرهابية التي خطفت وقتلت بعض أبنائهم ودمرت منازلهم مشددين على استعدادهم للعودة إلى بلدهم.

من جهته أكد ديوب لأعضاء الوفد أن عودة المهجرين السوريين إلى الوطن تأتي على رأس أولويات الدولة السورية وهي مستعدة لتقديم التسهيلات والإجراءات اللازمة لعودتهم لافتا إلى عودة عدد كبير منهم خلال الأشهر الماضية.

وقال ديوب إن سورية تبنى بسواعد أبنائها داعيا المهجرين السوريين إلى العودة للمساهمة في إعادة إعمار بلدهم مشيرا إلى أن سورية لن تتخلى عن أبنائها وتعمل بجد لإعادة إعمار ما دمرته الحرب العدوانية الإرهابية عليها.

وكان الآلاف من المهجرين السوريين في مخيمات اللجوء في الأردن عادوا عبر معبر نصيب الحدودي إلى مدنهم وقراهم خلال الاشهر الماضية بعد ان حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب.