ناشونال إنترست الاميركية: هناك ما يجري في السعودية.. هل تنهار دون ضجيج؟

جهينة نيوز:

هكذا يستهل الصحفي ماثيو بيتي مقاله التحليلي بمجلة (ناشونال إنترست) الأميركية تحت عنوان “السعودية تحت الحصار: هل تنهار المملكة بهدوء؟”.

يقول الكاتب إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي كان يُنظر إليه يوما على أنه الوجه الشاب الواعد للأنظمة الملكية العربية، يحصد نتاج سياسته الخارجية هزائم في الخارج وتذمرا وهمهمات “مقلقة” بالداخل.

ويشير إلى أن المصائب توالت على بن سلمان في الآونة الأخيرة. ففي يوم السبت الماضي دمر اليمنيون رتلا من الآليات العسكرية السعودية على طول الحدود مع اليمن، وأسروا مئات الجنود.

ثم جاءت جريمة القتل “الغامضة” للواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز التي دقت أجراس الخطر داخل المملكة، حسب تعبير ماثيو بيتي.

ومع تزايد المشاكل عليه، فإن ولي العهد السعودي قد يلجأ إلى مناورة أخيرة ويتحول من واشنطن نحو طهران. غير أن كاتب المقال يرى أن هذه الخطوة محفوفة بالمخاطر، ثم إنه لا يملك متسعا للمناورة.

وينقل ماثيو بيتي عن نائب الرئيس التنفيذي لمعهد كوينسي للأبحاث تريتا بارسي، القول إن سعوديين كثيرين تحدث إليهم أثاروا احتمالات بأن ما يحدث في وطنهم ربما يكون من صنيعة عناصر داخل الحكومة السعودية تريد إحراج محمد بن سلمان الذي يرون أنه يُعرِّض المملكة لمشاكل لا فكاك منها.

ويضيف بارسي -وهو باحث إيراني المولد يحمل الجنسية السويدية ويعيش في الولايات المتحدة- أن السعوديين قد لا يجدون صعوبة في إدراك أن بن سلمان يشكل العقبة الأولى التي تعترض مستقبل المملكة.

سياسات رعناء

وينوه مقال ناشونال إنترست بأن محمد بن سلمان استهل ولاة العهد بسياسة خارجية “طموحة”، فدفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب نحو التصعيد مع إيران، ورفع من وتيرة الحرب في اليمن، وفرض حصارا “مفاجئا” على دولة قطر، بيد أن سياساته هذه انفجرت في وجهه، على حد تعبير المقال.

ومن المصائب التي انهالت على المملكة ما حدث في 14 سبتمبر/أيلول من هجوم دمر معملا لإزالة الكبريت من البترول في منطقة بقيق شرقي السعودية، أسفر عن إيقاف نصف صادراتها من النفط.

ويصف ماثيو بيتي ما حدث السبت بالكارثة التي لحقت بالرياض عندما اعلن اليمنيون أنهم قضوا على ثلاثة ألوية سعودية في غارة عبر الحدود بالقرب من مدينة نجران.

ولتدعيم وجهة نظره هذه، ينقل الكاتب عن المديرة المؤسسة لمبادرة حوارات المسار الثاني في معهد الشرق الأوسط، راندا سليم، القول إن بعض التقارير تتحدث عن أن الجنود الذين قُتلوا أو سقطوا في الأسر هم مرتزقة باكستانيون استأجرتهم السعودية.

غير أن مقاطع الفيديو التي بثتها قناة المسيرة اليمنية أظهرت صورا لمئات الجنود وهم يلقون أسلحتهم على الأرض ويستسلمون.

وقد التزمت السلطات السعودية الصمت ، لكن ثمة تقارير “مزعجة” تتسرب خارج البلد. وما إن أعلنت الرياض عن مقتل اللواء الفغم في مدينة جدة يوم الأحد إثر خلاف شخصي مع صديق له يدعى ممدوح آل علي، حتى أثارت تقارير عديدة شكوكا حول الرواية الرسمية.

ولأن المصائب لا تأتي فرادى، لفتت مجلة ناشونال إنترست في المقال الذي نحن بصدده إلى الحريق الهائل الذي شب في المحطة الجديدة لقطار الحرمين بالسليمانية في جدة ظهر الأحد.

ويقول تريتا بارسي إن ثمة تكهنات تشي بأن الحريق بالمحطة التي تكلف بناؤها 7.3 مليارات دولار من فعل عناصر داخلية مناوئة لمحمد بن سلمان.

ومضى مقال ناشونال إنترست إلى القول إن السعودية تفقد باستمرار أصدقاء لها في واشنطن، وذلك بعد مرور عام على اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي على أيدي عملاء سعوديين في إسطنبول التركية.

ويقتبس الكاتب عبارة لتريتا بارسي يقول فيها إن تبني الولايات المتحدة سياسة عسكرية “منضبطة” في منطقة الشرق الأوسط، وإطلاقها إشارات بأنها لن تخوض حربا نيابة عن حلفائها، من شأنه أن يدفع هؤلاء الحلفاء إلى استعادة اكتشاف فوائد الدبلوماسية.

وباعتقاد بارسي فإن السعودية لن تكون راغبة في اتخاذ الدبلوماسية نهجا لسياستها إذا ما ظنت أن أميركا ستحارب بالنيابة عنها.