اللواء سلامي: العدو لا يجرؤ على اطلاق رصاصة باتجاه حدود إيران

الخميس, 3 تشرين الأول 2019 الساعة 18:01 | سياسة, عالمي

اللواء سلامي: العدو لا يجرؤ على اطلاق رصاصة باتجاه حدود إيران

جهينة نيوز:

أكد القائد العام للحرس الثوري "اللواء حسين سلامي"، أن تعاظم قوة ايران سلب الجراة من الاعداء والمناوئين على اطلاق حتى طلقة واحدة باتجاه حدود البلاد.

واشار سلامي في كلمة بالمؤتمر الوطني لدور الامام الراحل(رض) في فترة الدفاع المقدس (الحرب المفروضة على ايران في الثمانينيات)، الى توقيف السفينة البريطانية مؤكدا أن تم توقيف السفينة لجعلهم يندومون، ولم يرتكبوا أية حماقة.

وأضاف أنهم أرادوا من ايران التراجع ولكنهم هم من بدأ التقهقر واحدا تلو الاخر، مؤكدا أن في ايران لايوجد متنفس للاعداء، واذا ما اقتحموها سيقضى عليهم.

وبيّن اللواء سلامي بأن الاعداء الذين حاولوا القضاء على ايران، باتوا يتوسلون لالتقاط صورة مع الايرانيين.


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