ايران: سنواصل تقليص التزاماتنا بموجب الاتفاق النووي ما لم تحترم الأطراف الأخرى تعهداتها

جهينة نيوز:

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن طهران ستواصل تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي ما لم تحترم الأطراف الأخرى تعهداتها.

وأوضحت المنظمة في بيان اليوم أنه بالتركيز على خفض الالتزامات النووية في الاتفاق ستتم مواصلة النشاطات العلمية والاستراتيجية وحيازة قدرات جديدة في مختلف المجالات التقنية والبرمجية في أطر القوانين الوطنية وتعهدات الأمان والسلامة.

ولفتت المنظمة إلى أن خفض الالتزامات تم وفق بنود الاتفاق النووي المصرحة والهادفة إلى تحقيق التوازن بين التعهدات والاستفادة من مزاياه وهو أمر قانوني وحقوقي ولا يحمل أي انتهاك.

وأضافت المنظمة: “كما أعلن المسؤولون في البلاد مرات عديدة أنه في حال عودة الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي إلى احترام التزاماتها ووضعها حيز التنفيذ فإن إيران ستعود أيضا إلى تنفيذ الاتفاق بشكل كامل”.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس أن بلاده ستتخذ خطوات جديدة فيما يخص خفض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي إذا لم تنفذ الدول الأوروبية التزاماتها تجاه إيران.