التربية تمدد فترة تقديم الطلبات للاشتراك بمسابقة انتقاء معلمين من الفئة الثانية

الخميس, 3 تشرين الأول 2019 الساعة 16:14 | شؤون محلية, أخبار محلية

التربية تمدد فترة تقديم الطلبات للاشتراك بمسابقة انتقاء معلمين من الفئة الثانية

جهينة نيوز:

مددت وزارة التربية فترة تقديم الطلبات للاشتراك بمسابقة انتقاء معلمين من الفئة الثانية من حملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها لغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس العاشر من شهر تشرين الأول الجاري.

وأشارت الوزارة في إعلان لها اليوم إلى أنه يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل من خلال مراجعة ديوان الوزارة أو مديرياتها بالمحافظات أو عبر موقعها الإلكتروني.

وكانت الوزارة أعلنت عن إجراء مسابقة لانتقاء 15 ألف معلم ومعلمة لتعيينهم بوظيفة معلم من الفئة الثانية في نهاية نيسان الماضي وأعلنت في التاسع عشر من الشهر الماضي عن تمديد استلام الطلبات حتى الثالث من تشرين الأول.


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