جهينة نيوز:

جاستين بيبر يكشف عن الصور الاولى لحفل زفافه

كشف النجم العالمى جاستين بيبر عن الصور الأولى لحفل زفافه على عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين، حيث ظهرت الرومانسية عليهما عبر قبلة ساخنة ظهرت واضحة بالصور.

وكان أجرى العروسان بروفة عشاء لحفل الزفاف الذى أقيم الاثنين الماضى بحضور أصدقائهما من مشاهير هوليوود.

وكانت قد كشفت تقارير أجنبية أن إدارة الفندق الذى أقيم فيه حفل الزفاف أبلغت المعازيم من خلال بريد الكتروني بمنع التواجد على حمام السباحة أو في صالة الـspa كي يستمتع العروسان بخصوصيتهما.

يشار إلى أن جاستين بيبر وهايلي بالدوين تزوجا شهر سبتمبر من العام الماضي، في حفل زفاف سري في ولاية نيويورك الأمريكية.