فنانة شاركت مع رامز جلال تفضح تقاضيها مبلغا ماليا منه

جهينة نيوز:

أشارت الفنانة هيا الشعيبي خلال مشاركتها في برنامج "عالسيف"، الذي يعرض على شاشة قناة "الكويتية". إلى تقاضيها مبلغاً مالياً كبيراً لاستضافتها في أحد برامج رامز جلال، وقبل التصوير، مؤكدة أن هذا المبلغ يعادل قيمة سيارة ونصف دون أن تكشف عن نوع السيارة.

وكانت هيا الشعيبي ضيفة إحدى حلقات برنامج "رامز بيلعب بالنار"، الذي عُرِض في رمضان 2016، على شاشة "أم بي سي"، وكان يتم تصويره في المغرب.

وكانت فكرة البرنامج قائمة على استضافة الضحية في أحد الأبراج لإجراء مقابلة تلفزيونية، وخلال المقابلة يشبّ حريق تتبعه عدة انفجارات، ومن ثم يظهر رامز جلال مستنكراً في زي رجل إطفاء، ويجبر الضيف على الهرب إلى سطح البرج لإنقاذه عبر مروحية، ثم يكشف رامز عن شخصيته الحقيقية، ليظهر رد فعل الضيف