في حملة الكشف المبكر عن السرطان إليسا توجه رسالتها

جهينة نيوز:

دعت الفنانة اللبنانية إليسا النساء للمشاركة في الحملة الوطنية لسرطان الثدي والكشف المبكر وذلك عبر إجراء الصورة الشّعاعيّة الضرورية كل سنة والمشاركة في الشهر العالمي للكشف عن سرطان الثدي

ووجهت الدعم للنساء وذلك عبر تغريدة لها على تويتر حيث قالت:

‏”تشرين الأول شهر التوعية من سرطان الثدي، قضيتي وقصتي وكمان مصدر قوتي.

إذا كنتي سيدة، راجعي الطبيب للفحص الدوري، وإذا في حولكن نساء، شجعوهن يخضعو للفحوصات المبكرة، ليكون الشفاء أسهل.

كرمالِك… وكرمال كل اللي بيحبوكي”.

وكانت كشفت إليسا العام الماضي من خلال أغنية “إلى كل اللي بحبوني” عن خضوعها لعلاج سرطان الثدي وأعلنت عن شفائها التام منه.

ويعتبر شهر تشرين الاول هو الشهر العالمي للكشف المبكر عن سرطان الثدي الذي يعتبر الاكثر انتشارا بين نساء العالم حيث يسجل في كل عام 2 مليون إصابة