عودة دفعة ثالثة من العائلات المهجرة إلى منازلها في بلدة القصير بريف حمص

الخميس, 3 تشرين الأول 2019 الساعة 14:31 | شؤون محلية, أخبار محلية

عودة دفعة ثالثة من العائلات المهجرة إلى منازلها في بلدة القصير بريف حمص


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