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حريق داخل المبنى الإداري بمطار القاهرة
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عودة دفعة ثالثة من العائلات المهجرة إلى منازلها في بلدة القصير بريف حمص
الخميس, 3 تشرين الأول 2019 الساعة 14:31 |
شؤون محلية
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أخبار محلية
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