ميسي يعلق على شائعات خلافه مع غريزمان!

جهينة نيوز:

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي، عدم وجود أي خلاف بين لاعبي فريقه برشلونة، وذلك في أعقاب الفوز الصعب للفريق الكتالوني على ضيفه إنتر ميلان أمس الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

وخاض ميسي أمس الأربعاء على ملعب "كامب نو"، أول مباراة كاملة له هذا الموسم، بعد عودته التدريجية إلى التشكيلة بعد إصابة تعرض لها مع انطلاق التحضيرات للموسم. وساهم الأرجنتيني في قيادة فريقه إلى الفوز 2-1 على ضيفه إنتر ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة، لاسيما بتمريرة حاسمة سجل منها الأوروغوياني لويس سواريز هدفه الثاني.

وشدد ميسي في تصريحات بعد المباراة على عدم وجود خلاف بينه وبين الوافد الجديد إلى الفريق، المهاجم أنطوان غريزمان، ردا على تقارير صحفية بهذا الشأن في الآونة الأخيرة، وتصريحات للمهاجم الدولي الفرنسي ألمح فيها إلى أن نسج علاقة جيدة مع ميسي "صعب".

وأكد ميسي على أنه "بطبيعة الحال، لا مشكلة بيننا"، مضيفا "ثمة علاقة طيبة مع الجميع، غرفة الملابس موحدة. كنا نحتاج إلى هذا الفوز وآمل في أن نتمكن من إطلاق الموسم والمواصلة بهذه الطريقة".

وبنتيجة الفوز، رفع فريق المدرب إرنستو فالفيردي، رصيده من النقاط في المجموعة السادسة إلى أربع، في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف بوروسيا دورتموند الألماني الفائز 2-0 على سلافيا براغ التشيكي.