المليونيرة المتخفية.. متسولة تملك 900 ألف دولار

جهينة نيوز:

إغلاق بنك شهير في لبنان يفضح قصة متسولة لبنانية معروفة في صيدا باسم الحاجة وفاء محمد عوض تبين أنها "مليونيرة" وتملك برصيدها البنكي حوالي 900 ألف دولار، وذلك بعد أن اضطرت لسحب أموالها ونقلها لبنك آخر، ليُكشف أمرها وتنتشر صور شيكات باسمها على

والمتسولة معروفة في مدينة صيدا جنوبي لبنان باسم الحاجة وفاء محمد عوض، وقد تبين أنها كانت تمتلك حسابا في مصرف "جمال ترست بنك"بقيمة مليار و250 مليون ليرة لبنانية أي قرابة 900 ألف دولار.

واشتهرت الحاجة وفاء في مدينة صيدا بأنها امرأة فقيرة تجوب شوارع المدينة تتسول لتحصل على كفاف يومها، غير أن إغلاق بنك"جمال ترست" كشف أمرها بعد ما تبين أنها كانت قد أودعت فيه مبالغ طائلة.

ونشرت قناة "الجديد" اللبنانية،صورة لشيكين مصرفيين، الأول بقيمة 750 مليون ليرة (نحو نصف مليون دولار)، والثاني بقيمة 589 مليون ليرة (قرابة 400 ألف دولار)، موجهين من مصرف "جمّال ترست بنك" إلى المصرف المركزي، باسم الحاجة وفاء، كي يتم صرفهما لها.

وتلك الواقعة ليست الأولى في لبنان، ففي 2018، برزت قصة السيدة فاطمة عثمان، التي تبين بعد وفاتها أنها تمتلك ما يزيد عن مليون دولار أمريكي، فيما عرفها أهالي العاصمة بيروت طيلة سنوات بأنها متسولة بحالة يرثى لها