قسم جراحة القلب في مشفى حماة الوطني بالخدمة الأسبوع القادم

جهينة نيوز:

أكد رئيس الهيئة العامة لمشفى حماة الوطني سليم خلوف لـ«الوطن» أن إحداث قسم لجراحة القلب والقسطرة القلبية في حماة، لتخديم مرضى المنطقة الوسطى، يعد إنجازاً مهماً على مستوى الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، التي يقدمها القطاع الصحي العام للمواطنين.

وأوضح أنه تم تجهيز القسم، بكل التجهيزات اللازمة للمرضى، وستقلع الأسبوع القادم فيه وحدة جراحة القلب المفتوح، التي ستجرى فيها أول عملية لمريض جرى تحضيره للعمل الجراحي.

وقال خلوف: لقد تمت الموافقة على إحداث هذا القسم بالعام 2016 وجهزته وزارة الصحة على أكمل وجه، كما تم إرسال فريق فني إلى مشفى الباسل في دمشق للتدريب، وأنهى تدريبه بكفاءة عالية، وهناك أربعة أطباء متخصصون بالجراحة القلبية وأطباء التخدير والإنعاش، وجميعهم من ذوي العلم والمعرفة والخبرة المميزة.

وأشار خلوف إلى أن القسم سيخدم المرضى بالمنطقة الوسطى لعدم وجود مركز آخر مشابه له فيها، وبالحدود الدنيا من تعرفة وزارة الصحة، أي سيدفع المريض ثمن المستلزمات فقط، وهي زهيدة جداً قياساً بأسعار مثيلها في القطاع الخاص, موضحاً أنه ثمَّة عيادة مخصصة لجراحة القلب في مشفى حماة الوطني، تستقبل المراجعين كل يوم أحد، لدراسة وضع المريض، وإذا كان بحاجة لعمل جراحي يتم تحضيره وفق الأصول الطبية والعلمية المعتمدة.

ويرى مواطنون، أن إحداث هذا القسم بمشفى حماة الوطني، كان مطلباً شعبياً منذ سنوات طويلة، لتقديم الخدمات الطبية القلبية لمرضى القلب وخصوصاً الفقراء منهم.

ووضعه بالخدمة اليوم يوفر على المحتاجين لخدماته وعملياته الكثير من المبالغ الكبيرة ومشاق السفر لإجراء عمليات قلب خارج حماة، وهو خدمة جليلة تضاف إلى حزمة الخدمات التي تقدمها الدولة ممثلة بوزارة الصحة للمواطنين وخصوصاً في هذه الظروف الصعبة.