لا تعليق لبرنامج الإعلام في التعليم المفتوح.. عميد الكلية: 500 مقعد مقترح والقرار لمجلس التعليم العالي

جهينة نيوز:

أوضحت نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعليم المفتوح صفاء أوتاني لـ«الوطن» أنه يتم العمل حالياً من التعليم العالي لإصدار القواعد الخاصة بالتسجيل على مفاضلة التعليم المفتوح، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تصدر هذا الشهر لإتاحة الفرصة للطلاب بالتقدم إلى البرامج السبعة للتعليم المفتوح بحسب معدل الشهادة الثانوية.

وبينت أوتاني أن التعليم العالي لم توافق على تعليق العمل ببرنامج الإعلام في التعليم المفتوح لمدة عام، مضيفة إنه تم الطلب من كلية الإعلام تحديد احتياجاتها من أعداد الطلاب الممكن استيعابهم وقبولهم للتسجيل في البرنامج لهذا العام، وبالتالي يفهم من هذا الطلب عدم الموافقة على تعليق البرنامج وإنما حصر جميع الأعداد بحسب وضع الكلية، ليصار إلى الإعلان قريبا عن المفاضلة.

كما كشفت أوتاني أن حاجة البرامج من الطلاب للتسجيل على المفاضلة يقدر بـ7 آلاف طالب وطالبة للتسجيل في برامج المحاسبة وإدارة المشروعات ورياض الأطفال والترجمة والدراسات الدولية والدبلوماسية، والدراسات القانونية، والإعلام، علماً أن التعليم المفتوح بانتظار أية قواعد صادرة من التعليم العالي للإعداد للمفاضلة والإعلان عنها، مشيرة في سياقه إلى أن عدد الطلاب الذين تقدموا لمفاضلة التعليم المفتوح خلال العام الماضي تجاوز الـ9 آلاف طالب وطالبة.

وأكدت أوتاني صدور قرار باستثناء ذوي الاحتياجات الخاصة من قرار التعليم العالي القاضي بوضع شرط مرور العامين للتقدم للمفاضلة بالنسبة للطلاب المستجدين الحاصلين على الشهادة الثانوية، ولم تصدر الوزارة أية موافقة على مقترح استثناء جميع الطلاب من هذا الشرط، مبينة أن قرار التعليم العالي منع أكثر من 8 آلاف طالب وطالبة من التقدم إلى المفاضلة، موضحة أن عدم قبول الطلاب المستجدين أدى إلى قلة أعداد الطلاب وخفض للمعدلات.

وأشارت أوتاني إلى أنه تمت تسوية أوضاع طلاب التعليم المفتوح المنقطعين عن الدراسة منذ عام 2011 وحتى تاريخه.

من جانبه أكد عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق محمد العمر لـ«الوطن» أن مجلس التعليم العالي وجه كتابا إلى جامعة دمشق بعدم الموافقة على تعليق برنامج الإعلام، موضحاً أن الكلية حددت 500 مقعد مقترح لقبول الطلاب المسجلين على برنامج المفتوح لهذا العام، علماً أنه تم قبول 1200 طالب العام الماضي.

كما أوضح العمر أنه تم رفع مقترح برفع معدل القبول في شهادة الثانوية للغة العربية إلى 70 بالمئة، والإنكليزية إلى 60 بالمئة، وذلك لاختيار نوعية جيدة أيضاً من الطلاب، معتبرا أن هذا الأمر يعود لمجلس التعليم العالي صاحب القرار النهائي حوله في تحديد القواعد الخاصة بالتسجيل على المفاضلة المرتقبة.