محروقات تطمئن: لا مبرر للقلق.. الغاز متوفر بما يكفي الاحتياجات

جهينة نيوز:

كشف مدير عام شركة محروقات مصطفى حصوية أن النقص الذي حصل في مادة الغاز خلال الايام القليلة الماضية، قد تم تجاوزه وباتت المادة متوافرة، مطمئناً المواطنين أن الغاز متوافر ويتم التوريد بشكل منتظم، وبالتالي لا مبرر لأي قلق من حدوث انقطاع.. وشدد في تصريح خاص لـ«تشرين» أن الكميات التي باتت في مستودعات شركة محروقات تغطي كل الاحتياجات، وأضاف إن ما مرت به بعض المحافظات خلال الأيام القليلة الماضية سببه زيادة الطلب على الغاز، وتأخر التوريد من الخارج لمدة أربعة أيام فقط، مشدداً على أن هذا الامر انتهى ولا داعي لأي قلق، فكميات الغاز السائل متوافرة في مستودعات شركة محروقات وبما يلبي كل الاحتياجات الفعلية للمحافظات كافة، مشدداً على أن هذا هو الواقع وتم الطلب من المحافظات لتسجيل احتياجاتها كاملة حيث تم توريد الغاز اليها حسب طلبها.

وكان حصوية وقد أشار إلى أنه ثمة طلباً متزايداً من فرعي درعا وحماة وتم التواصل مع مديري الفروع هناك، وتزويدهم بالكميات المطلوبة وبما يلبي الاحتياجات كلها. وعزا حصوية سبب الاختناقات في الايام القليلة الماضية الى وجود طلب زائد على المادة في بداية فصل الشتاء واستخدام الأسر كلها للبطاقات الذكية، لافتاً إلى أن احتياج سورية من الغاز يومياً بين 800 – 1000 طن ويتم توزيع بين 40- 45 ألف اسطوانة يومياً في دمشق وريفها وقال من خلال التواصل مع الموزعين لوحظ ارتياح لسرعة تأمين المادة ما انعكس بدوره ارتياحا في الشارع.

وفي هذا السياق يؤكد أحد موزعي الغاز في جرمانا (أ. ش) استمرار وصول الغاز إلى مركزه، لكنه لفت إلى أن ذلك انقطع ليومين فقط، وحالياً لا يوجد أي أزمة ويتم توريد الغاز إلى مراكز جرمانا بانتظام.

وعن الوضع الحالي أشار حصوية إلى أنه تم توريد ثلاث شحنات من الغاز، والعمل جارٍ لاستمرار هذا، لافتاً إلى أن أي تأخير يكون بسبب ما تمر فيه سورية من جراء العقوبات الظالمة.

وقال مدير المحروقات: يتم العمل لتقديم كل التسهيلات إلى الموردين وزيادة عدد العمولات، منوّهاً بأن الوضع بشكل عام في سورية لناحية تأمين المشتقات النفطية بات أفضل مما كان عليه لكون المادة أصبحت متوافرة ووصول النواقل إلى سورية، واستمرار زيادة الإنتاج.