مقتل 7 أشخاص في تحطم طائرة بولاية كونيتيكت الأمريكية

الخميس, 3 تشرين الأول 2019 الساعة 10:33 | مجتمع, حوادث

مقتل 7 أشخاص في تحطم طائرة بولاية كونيتيكت الأمريكية

جهينة نيوز:

قال مسؤولون أمريكيون إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم بعد أن تحطمت قاذفة "بي 17 التي تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية في منشأة لإزالة الجليد في مطار برادلي بولاية كونيتيكت بينما كانت تحاول الهبوط.

وقال جيمس روفيلا مفوض وكالة خدمات الطوارئ والحماية العامة بالولاية في مؤتمر صحفي مساء امس الأربعاء (بالتوقيت المحلي) إن السبعة كانوا على متن الطائرة، بحسب شبكة CNN الأمريكية.

وأضاف روفيلا أن ستة أشخاص نجو من التحطم، مشيرا إلى أنه لا يمكنه إعطاء أسماء الضحايا لأنه لم يتم إخطار كل عائلة،.

وقالت السلطات إن 13 شخصا - 10 ركاب وثلاثة من أفراد الطاقم - كانوا على متن الطائرة عندما تحطمت طائرة بوينغ بي 17 فلاينغ فورتريس في نهاية الممر.


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