كوريا الشمالية تطلق بنجاح صاروخا باليستيا جديدا من غواصة

جهينة نيوز:

أكّدت كوريا الشمالية اليوم الخميس أنها اختبرت بنجاح "نوعا جديدا" من الصواريخ البالستيّة التي تطلق من الغوّاصات.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في بيان: أن "أكاديمية علوم الدفاع في جمهورية كوريا الشمالية نجحت في اختبار نوع جديد من الصواريخ الباليستية من طراز بوكغوكسونغ-3 التي تطلق من الغوّاصات قبالة خليج وونسان في بحر كوريا الشرقية صباح الأربعاء".

يذكر ان كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا، من غواصة، قبالة ساحلها الشرقي يوم الأربعاء وذلك بعد يوم واحد من إعلانها استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء برنامجها النووي.

وقال جيش كوريا الجنوبية في وقت سابق إنه رصد إطلاق صاروخ قطع مسافة 450 كيلومترا ووصل لارتفاع 910 كيلومترات.

وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي جيونج كيونج-دو للجنة برلمانية إن الصاروخ بوكوكسونج، وتعني النجم القطبي بالكورية، يبلغ مداه نحو 1300 كيلومتر وإن مسار الصاروخ ربما يكون قد عدل لخفض المسافة التي يقطعها.

وأبدت كوريا الجنوبية قلقها، وأدان شينزو آبي رئيس وزراء اليابان إطلاق الصاروخ قائلا إن ذلك يمثل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.