مذكرتي تفاهم بين الاتصالات والجمعية المعلوماتية.. تطوير نموذج وطني لشركات صناعة البرمجيات

جهينة نيوز:

بينت وزارة الاتصالات والتقانة أنها وقعت مذكرتي تفاهم مع الجمعيّة العلميّة السوريّة للمعلوماتيّة مشيرة إلى أن المذكرة الأولى تحمل عنوان (قياس مؤشرات قطاع تقانات الاتّصالات والمعلومات في سورية) وتهدف إلى تعزيــز دور تقانة الاتّصالات والمعلومات بصــورة فعالــة ومســتدامة في التّنميــّة الاجتماعيّة والاقتصاديّة، والتي يقتضي تنفيذها ضرورة توصيف واقع القطاع وبشكل واضح ومحدد، وهي بذلك تحقق أهداف وتوجهات الطرفين في قياس مؤشرات قطاع تقانات الاتّصالات والمعلومات في سورية حيث تجتهد وزارة الاتّصالات والتّقانة في وضع إطار عام لقياس مؤشرات هذا القطاع بما ينسجم مع التّوجهات العالميّة، ويعكس صورة واقعية لقطاع تقانة الاتّصالات والمعلومات في سورية لمرحلة ما بعد الحرب.

وأضافت حسب صحيفة الثورة أن المذكرة الثانية بعنوان (الاعتمادية الوطنية لشركات صناعة البرمجيات) وتهدف إلى تحقيق عدة غايات منها بناء وتطوير نموذج وطني لنضوج شركات صناعة البرمجيات، ووضع وتطبيق آلية تنفيذية لقياس نضوج شركات صناعة البرمجيات وتصنيفها ومنحها الاعتمادية وإصدار النتائج إضافة إلى مساعدة شركات صناعة البرمجيات على تطوير عملها وصولاً إلى تمكنها من الحصول على الاعتمادية، كما تهدف الى وضع أسس وإجراءات إحداث مركز وطني للاعتمادية لضمان استدامة أعمال الاعتمادية، ووضع معايير وطنية لمراكز تأهيل الشركات ووضع آليات تطبيقها.