تجهيز المصارف المطرية وتنظيفها وترحيل الترسبات ومصائد مطرية جديدة في العاصمة

جهينة نيوز:

طلبت وزارة الإدارة المحلية والبيئة للوحدات الإدارية بضرورة تنظيف المصارف المطرية والتأكد من جاهزيتها، وذلك مع اقتراب موسم الأمطار، تداركاً لحدوث الاختناقات والإرباكات التي تعيق حركتي المرور والمشاة التي تترافق مع الهطل المطري وتتسبب بالأذى للمشاة والسيارات.

وأشارت مصادر في الوزارة إلى أنه في إطار الاستعداد المطلوب للتعامل مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية التي تصيب العالم وخاصة منطقتنا وتسجيل عدد من حالات الفيضان الفجائية الغزيرة في مناطق عديدة من العالم، أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة تعميماً للمحافظين أكدت من خلاله على الإيعاز لجميع الوحدات الإدارية في كل محافظة للتنسيق مع الشركة العامة للصرف الصحي من أجل تجهيز المصارف المطرية، والتوجيه بتنظيفها، وترحيل الأتربة والترسبات الموجودة ضمنها وضمن الخطوط المرتبطة بها، بالإضافة إلى التأكد من جاهزيتها مع العمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المقصرين وفق القوانين والأنظمة النافذة، مع ضرورة إعلام الوزارة بما تم اتخاذه من إجراءات.

وأنجزت ورشات الشركة العامة الصرف الصحي بدمشق تعزيل المطريات الموجودة في أنفاق الثورة والفيحاء والأمويين وشارع 17 نيسان والعباسيين والكارلتون ونهر عيشة وكفرسوسة استعداداً لفصل الشتاء وتفادياً لحدوث الفيضانات وتلافي أي أضرار قد تخلّفها الأمطار الغزيرة.

وبيّن معاون المدير العام المهندس خليل مصطفى أنه تم أيضاً تعزيل المصائد المطرية في الجادات العليا التي تصبّ في نهر يزيد بمنطقة أفران ابن العميد والكيكية وساحة شمدين إضافة للمصائد المطرية في منطقة مشروع دمر ودوار الكنيسة، كما نفذت الشركة مجموعة من المصائد المطرية الجديدة منها ثلاث مصائد في الرامب النازل من ساحة ذي قار دوار مشفى الشامي باتجاه الربوة بعرض الشارع لمنع فيضانات مياه الأمطار بطول خمسة أمتار وعرض 80 سم.

وأشار المهندس مصطفى إلى أن ورشات الشركة تقوم بشكل دوري منذ بداية أيلول الماضي باستبدال خطوط الصرف الصحي القديمة ضمن الخطة الخدمية لمدينة دمشق ولاسيما في ركن الدين ودمر والشاغور وبرزة ومنطقة المزة.

وعن آلية تصريف مياه الأمطار أوضح أن المصائد المطرية بأبعاد داخلية 60 سم طولاً و75 عرضاً تستقطب جميع الأمطار وتحتوي حوض ترسيب بعمق 50 سم يتجمع به البحص والطمي الذي ينجرف مع مياه الأمطار حيث تسحب مياه الأمطار فقط إلى الأنهار ويتم تنظيف أحواض الترسيب بشكل دوري.

كما تواصل ورشات دوائر الخدمات في محافظة دمشق العمل على تعزيل المطريات والمصائد المطرية الكبيرة وتنفيذ مصائد جديدة واستبدال شبكات الصرف الصحي القديمة.

وبيّن مدير دوائر الخدمات في المحافظة المهندس لؤي علوش أن ورشات المديرية تتابع أعمال تعزيل المطريات وتسليكها وصيانتها في الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة وفق مخطط متابع بشكل أسبوعي قبل حلول موسم الأمطار، لافتاً إلى الجهود المشتركة التي تقوم بها المديرية بالتعاون مع الشركة العامة للصرف الصحي بدمشق في أعمال التنظيف والصيانة وتنفيذ المصائد لافتاً إلى أنه تم تنظيف المصائد المطرية الكبيرة للتخفيف من تدفق السيول في حال حدوثها باتجاه الأنفاق والمناطق المنخفضة.