جهينة نيوز:

واشنطن تستنفرللرد على مزحة بوتين

واشنطن تستنفر للرد على مزحة بوتين

مزح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال حديثه في المنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي، بالرد على سؤال، أنه لا يستبعد إمكانية تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية المقبلة.

وجاء رد الرئيس بوتين، على سؤال من سايروس سيمونز، مراسل شبكة "إن بي سي نيوز"، عما إذا كانت موسكو، ستحاول التأثير على مسار السباق الرئاسي في الولايات المتحدة عام 2020.

وقال بوتين مازحا: "سأخبرك في السر: نعم ، سنفعل ذلك بالتأكيد". وأضاف بعد صمت قصير: "لكي نثير سعادتكم أكثر هناك".

بعد ذلك، انتقل بوتين للحديث بشكل جدي، وقال: "كما تعلمون، لدينا ما يكفي من مشاكلنا، ونحن منخرطون في حل المشكلات الداخلية، وقبل كل شيء، نحن نركز على ذلك".

وتعليقا على القول، إن المحقق مولر، لم يجد دليلا على وجود تآمر بين موسكو وترامب، لكنه افترض أن روسيا، ستتدخل في الانتخابات الأمريكية المقبلة في عام 2020، قال الرئيس بوتين: " Highly likely - لقد سمعنا ذلك سابقا".

وأشار بوتين إلى أن، ما يحدث في المجال السياسي الداخلي للولايات المتحدة، يضر بالعلاقات بين الدولتين وبالولايات المتحدة نفسها.

وقال بوتين: "هذا مثير للسخرية أو يمكن أن يثير الضحك، لولا أنه محزن للغاية".

لكن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أخذت مزاح الرئيس بوتين، بشكل جدي، وقام الصحفي جيف سيلدين (من إذاعة صوت أمريكا)، بنشر بعض تصريحات موظفي هذه الوزارة، على حسابه في تويتر- قال أحد العاملين في وكالة الأمن السيبراني والبنى التحتية ( التابعة للوزارة) " تتوفر لدى حكومتنا، كل الوسائل اللازمة، للتصدي لذلك".

وكالات