توقعات الأبراج ليوم الخميس 3 تشرين أول مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ٣/ ١٠: يتميز بالانفتاح والمطاوعة والقدرات الغير عادية يتمسك بالفضيلة والاهتمامات، عنده تعقل ورباط الجاش وتعقل، عنده عزة نفس، لطف وانصاف وخفة روح وينسى الاساءة بسرعة، حدسه قوي، عنده بديهية ومثالية وشفقة، تسيطر عليك النزوات تدفعك للتصرف بتسرع، تجنب ما هو مبالغ فيه وسطحي، تنشغل بعلاقات انسانية لا تطلق وعود، لا تعقد حياتك، انطلاقات ومراحل وتسهيلات، سنة مهمة منزلية صحية، تفتح عيونك، مرافقة مريض او ميراث

الحمل: حركة إيجابية، مثمر على صعيد تواصل مع آخرين وعلى صعيد تنقلات وأسفار مع الآخرين، توقع مزيد من التوقعات واللقاءات والاتصالات التي تجمع الشمل، توطد العلاقات، قد تلفت الأنظار، قد يكون عندك استقبال زوار، عنوان نهارك مسؤولية واصلاح وجمع بين الافرقاء، الحركة لك ونسبة النجاح عالية

الثور: بإمكانك إعادة ترتيب امورك بالمسايرة وتلطيف الاجواء، احتمال ظهور اجتماع مهم، تتقيد باي تعليمات وترتكب أخطاء قانونية، لا تجادل، احتمال تجد تسوية ومصالحة على صعيد مستندات وفواتير واستحقاقات،حافظ على برودة اعصابك بسبب جردة حساب وللبعض مسائل استشفائية

الجوزاء: يوم صعب نهارك متعب، القمر لا تنفعل وتسمح لمشاعرك بالتحكم بمجرى نهارك، كرس وقت لاحبائك تسمح للتفاهم والانسجام وتجد قواسم مشتركة مع الشركاء أفضل ما يظهر خلاف وينجرح كبريائك، عزز ثقتك لتحصل على ما تحلم به الأجواء لا تعجبك حاول تحافظ على هدوئك.

السرطان: كرس وقتك حتى تلاحق اعمالك، انتبه من تأخير، لا تتوقف قبل ان تحقق هدفك، نظم امورك وانتبه للوقت، لا تجادل، لا تعصب، كي لا تخسر اعمالك وجهودك، تنقل من مكان لمكان، او حال لحال، بامكانك تسريع اعمالك

الاسد: يوم يناسبك حتى تعالج الأمور بحضورك وجوه جديدة أصحاب أفكار، يوم إيجابي مثمر وداعم تستطيع استيعاب جميع الأمور والمتطلبات يوم مرتاح لزوال هم وتتوضح الالتباسات تعيد لم الشمل، للبعض دعم وتحالف مصالحة مع الاولاد، للبعض انفراج لزوال مشكلة

العذراء: تركيزك على العائلة والأمور البيتية، تعيد بعض التوجهات، اذا وجدت الطريق مسدود او صعب حاول ترميم علاقاتك، تحتاج لبعض الاستفسارات، نسق مع العائلة لتقوى الحظوظ، لا تهمل متطلبات العائلة، بحاجة لدعمك وحضورك الشخصي، قسم منهم ينشغل بتصليحات او عقار، لن تهدأ الامور، عمل ضمن العائلة او ضمن البيت

الميزان: قادر تدافع عن قضيتك بثقة وقناعة وتكثر حركتك منها الزيارات والاتصالات على أنواعها قدرتك عالية على التغيير تتوضح أمور تبدأ بتركيز برنامجك برحلة قصيرة اتصال مهم، يوم جيد للطلاب امتحانات، للبعض لديه مقابلة ناجحة، يوم مهم لا تنفعل سريع ونشيط كلماتك فيها ذكاء

العقرب: نهار نفقات متوجبة ديون ومصاريف يسيطر العنصر المالي على فترتك الأجواء مطمئنة تعيد تنظيم امورك وحساباتك، تبدي اهتمام لممتلكات ومكاسب مالية، يوم ناجح، تفاصيل عروض جديدة استلام مهمة، حظوظ فرص تغيير تطور نتيجة من كلماتك المهمة لتحصل على المال. امور تتعلق بالفواتير والهدايا والمكاسب

القوس: الامور تجري في مجراها الطبيعي وتستعيد كامل طاقاتك، قدرة عالية على الابتكار حتى تغير توجهات، تفوم بخطوة اكيدة تثبت موقعك، تقدم وتجد نفسك قادرا على التصرف بحرية، تفرح لتجاوب الاخرين، لا تؤجل المواعيد، افتح قلبك واترك شمس الحياة تدخل قلبك، انت تملك اكثر طاقة

الجدي: يطول انتظارك بسبب بعض التأجيل والعرقلة، قد تتراجع نسبة أرباحك وتخيب امالك، لا تجازف استقرارك وحياتك اليومية انتبه من الوقوع في فخ الأوهام مطلوب منك الهدوء وعدم الانفعال خذ الأمور كما هي لا تستعجل وخليك حذر من الفترات السلبية الفارغة، خليك حكيم في تأجيل وتراجع صحي وضياع نوايا سيئة من محيطك خليك منتبه.

الدلو: تمارس دورك كصديق وكقريب مخلص، يطمئن خاطرك ويشجعد على الانفتاح، تتقرب من الآخرين، احتمال تقدم مساعدة، تطالب بحضور شخصي يدعمك من خلال دعوة واظب حتى تستمر نجاحاتك، تحتفل في نطاق عائلي او اجتماعي، حظك جيد، يوم مريح للدعوات والعزائم والوجوه الجديدة

الحوت: معوقات ومقاومة في نهارك لكن اليوم تستطيع تدعم نهارك وتكرس أسس ثابتة وتحقق ضمان بعملك، وجود بعض المسؤوليات ابتعد عن الازمات والخلافات وخلي قلبك راضي ومعنوياتك مرتفعة يدخل عنصر خارجي بمحاولة مشبوهة، للبعض امتحان، للبعض شهرة واضواء، تجنب المواجهة واحفظ سمعتك كي لا يتحول نهارك الى خلاف سخيف، لذلك نجّح نهارك