بالفيديو .. احد المندسين في تظاهرات العراق يشعل رجل امن

الأربعاء, 2 تشرين الأول 2019 الساعة 19:23 | سياسة, عربي

بالفيديو .. احد المندسين في تظاهرات العراق يشعل رجل امن

جهينة نيوز:

رصدت كاميرات مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق قيام احد المندسين في صفوف المتظاهرين و المتستر خلف حاوية قمامة بألقاء قنبلة مولوتوف على احد رجال الامن مما أدى الى اشتعاله بهدف خلق الفتنة بين رجال الامن و المحتجين العراقيين.

و نقلت قناة العهد عن مديرية الاستخبارات العراقية ان الحادث وقع الساعة 6:38 دقيقة حيث قام مندس بالقاء قنبلة مولوتوف مستهدف احد رجال الشرطة مما ادى الى احتراقه ليحاول بعض المتظاهرين انقاذه دون معرفة مصيره حتى الآن.

و تشهد محافظات عراقية احتجاجات شعبية تسلل اليها مندسين في محاولة لاشعال الشارع و و زرع الفتنة بين السلطات و المواطنيين و قد شهدت التظاهرات اعمال تخريب و تكسير و سقط ضحايا و جرحى في صفوف رجال الامن و المحتجين.


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