تجدد الاحتجاجات في بغداد و متظاهرون يحرقون مبنى محافظة ذي قار

جهينة نيوز:

تجددت الاحتجاجات بالعاصمة العراقية، اليوم الأربعاء، ضد حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للمطالبة بمحاربة الفساد الحكومي وتحسين الخدمات الأساسية .

و قطع عشرات المتظاهرين الطريق الرئيس المؤدي إلى مطار بغداد الدولي ما بين منطقة الشُعلة ومطار بغداد .

و حسب وكالة الأنباء العراقية أن متظاهرون أحرقوا مبنى محافظة ذي قار و فرق الأطفاء تواصل جهود إخماد الحريق.

وقال بيان مشترك لوزارتي الداخلية والصحة العراقية، الثلاثاء، إن متظاهرًا واحدًا على الأقل قد قُتل فيما أصيب ما لا يقل عن 160 آخرين، في مواجهات الثلاثاء، بعدما حاول المئات عبور جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء. فيما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم أن متظاهراً قتل وأصيب 17 آخرين في محافظة ذي قار جنوبي العراق

المصدر وكالات