بوتين: الولايات المتحدة تقطع الجذع الذي تستند إليه باستخدام الدولار سلاحا

جهينة نيوز:

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن واشنطن ارتكبت خطأ فادحا عندما حاولت استخدام الدولار كسلاح في سياستها.

وقال بوتين، في جلسة حوار بمنتدى أسبوع الطاقة الروسي: "نشاهد محاولات استخدام الدولار كسلاح سياسي، أعتقد أن هذا خطأ كبير آخر".

وأشار إلى أن الدولار في الماضي كان يتمتع بثقة كبيرة في جميع أنحاء العالم، وكان يعتبر عملة عالمية تعتمد الدول عليها في تكوين احتياطياتها، لكن الواقع الآن تغير.

وأضاف: "لسبب ما بدأت الولايات المتحدة في استخدام الدولار كأداة للمواجهة السياسية وفرض قيود على من يستخدم الدولار، بعبارة أخرى بدأت بقطع الجذع الذي تستند إليه".

واتجهت روسيا خلال العامين الماضيين إلى تقليص نصيب الدولار من احتياطياتها الدولية، وذلك بسبب سياسة العقوبات التي تنتهجها واشنطن، وقامت موسكو بزيادة حصة الذهب واليوان واليورو على حساب الدولار.

واقتربت حصة الذهب في الاحتياطيات من الـ20% ما يعادل نحو 109.5 مليار دولار. وفي العام الماضي تصدرت روسيا قائمة مشتري الذهب في العالم، حيث اشترت 274.3 طن من الذهب.