قناة امريكية تدخل سجن سري للاحتلال الامريكي في سورية نزلائه يتحدثون 40 لغة

جهينة نيوز:

نشرت قناة ITV News البريطانية تقريرا مصورا يظهر أوضاع نزلاء سجن سري خاضع للاحتلال الامريكي و ميليشياته شمال سوريا يقبع فيه 5000 معتقل "داعشي" من عشرات الجنسيات ويتحدثون 40 لغة، وسط غموض يكتنف مستقبلهم.

وقال معتقلون من جنسبات أوروبية تحدثت معهم القناة إنهم انخدعوا بدعاية "داعش" "الجذابة "، التي ناشدتهم مساعدة "الفقراء والسوريين" (يعتقد انه بسبب الحملات الاعلامية الغربية التظليلية)، وإنهم يحلمون الآن بالعودة إلى ديارهم وعائلاتهم، لكن حكومات (الحكومات الاوروبية) بلدانهم لا تهرع لنجدتهم.

بالإضافة إلى المخاطر الصحية والنفسية الناجمة عن إقامة لا نهاية منظورة لها، في زنازين مكتظة، تضاف إليها توترات بين الذين أصيبوا بخيبة أمل جراء تجربتهم مع "داعش"، ومن لم يزدد إلا تشددا في ظروف الاعتقال.

وأشار التقرير، إلى أن إدارة السجن اضطرت في الفترة الأخيرة لتشديد الإجراءات الأمنية وشروط حراسة السجناء، بعد أن دعا زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي أتباعه لتحرير رفاقهم القابعين في مثل هذه المعتقلات.

وفي وقت سابق هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الأوروبية بالإفراج عن "الدواعش" الأسرى ما لم تساعد دول القارة العجوز واشنطن وحلفاءها المحليين في تحمل هذا العبء.