لافروف: روسيا ستساعد في التوصل إلى اتفاق بين سوريا وتركيا بشأن المنطقة الحدودية

الأربعاء, 2 تشرين الأول 2019 الساعة 18:10 | سياسة, عالمي

لافروف: روسيا ستساعد في التوصل إلى اتفاق بين سوريا وتركيا بشأن المنطقة الحدودية

جهينة نيوز:

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء، أن موسكو “ستساهم في التوصل إلى أتفاق بين دمشق وأنقرة حول المنطقة الحدودية”. وقال لافروف، في الاجتماع السنوي السادس عشر لنادي فالداي في سوتشي، “استطيع أن أقول لكم بأننا نؤيد جعل هذه الحالة موضع تفاعل بين سلطات الجمهورية العربية السورية وجمهوريه تركيا. واعتقد أن الطرفين قد يتفقان على ذلك. وسوف نساهم في ذلك بكل الطرق الممكنة”.

و في سياق آخر أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ضرورة ضمان استقلالية عمل لجنة مناقشة الدستور.

وقال لافروف في كلمة له اليوم خلال الاجتماع السنوي السادس عشر لنادي فالداي في مدينة سوتشي نقلتها سبوتنيك “إن الدول الثلاث الضامنة لعملية أستانا-روسيا وإيران وتركيا ستبذل كل جهدها حتى يتفق السوريون بأنفسهم دون أي تدخل خارجي”.

وأعرب لافروف عن أمله في أن تسهل الأمم المتحدة عمل لجنة مناقشة الدستور بشكل محايد ونزيه.

 


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا