بوتين: العلاقات الروسية الصينية اجتازت اختبار الزمن

جهينة نيوز:

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات الروسية الصينية صمدت أمام اختبار الزمن منوها بالنجاحات التي تحققت في تطوير التعاون البناء في مختلف المجالات وتوسيع الحوار السياسي بين البلدين على جميع المستويات.

وذكر بيان للمكتب الصحفي للكرملين نقلته سبوتنيك أن “بوتين هنأ نظيره الصيني شي جين بينغ بمناسبة الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين” مشيرا إلى أن “روسيا كانت أول من اعترف بجمهورية الصين الشعبية وأقامت على الفور تعاونا معها”.

ولفت الرئيس الروسي إلى تنسيق الجهود بين الجانبين في حل القضايا الرئيسية لجدول الأعمال الإقليمي والعالمي بما في ذلك في إطار الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون وبريكس وغيرها من الهياكل معربا عن “ثقته بزيادة تعزيز العلاقات الروسية الصينية برمتها بما يعود بالمنفعة على الشعبين الصديقين في البلدين ومن أجل تعزيز الاستقرار والأمن في أوراسيا والعالم ككل”.

واحتفلت بكين أمس بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية بعرض عسكري ضخم بمشاركة 15 ألف جندى ومئات الدبابات والطائرات الحربية.

وتربط روسيا والصين علاقات تاريخية بالإضافة إلى الشراكة في كثير من مجالات التعاون كما تقوم الدولتان بدور مهم في تسوية الكثير من الأزمات الدولية والحفاظ على السلام وتعزيز التعاون الدوليين في مختلف المجالات.