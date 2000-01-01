عودة محطة كهرباء الشيخ مسكين بريف درعا للخدمة بعد إصلاح العطل الطارئ

جهينة نيوز:

أعادت ورشات الصيانة بدرعا محطة كهرباء الشيخ مسكين إلى الخدمة بعد إصلاح العطل الطارئ الذي أدى إلى توقف المحطة عن العمل ونشوب حريق في بعض الخلايا القديمة.

وأوضح مدير عام شركة الكهرباء المهندس غسان الزامل في تصريح لسانا أن ورشات الكهرباء من خلال عمل متواصل استمر لعدة أيام استطاعت إعادة تأهيل خلايا المحطة وبالتالي وضع ثمانية مخارج بالخدمة وإعادة التيار الكهربائي.

وبين الزامل أن مخرجين فقط يتم العمل عليهما حاليا وسيتم وضعهما بالخدمة في غضون ساعات قليلة.

وأدى عطل طارئ في القسم غير المحدث بمحطة كهرباء الشيخ مسكين بريف درعا إلى خروجها عن الخدمة منذ يوم الجمعة الماضي.