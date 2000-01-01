ريال مدريد يحقق أسوأ رقم في تاريخه وزيدان يكشف ما قاله للاعبين!

جهينة نيوز:

تجنب نادي ريال مدريد تكبد خسارة مفاجئة وقاسية على أرضه أمام كلوب بروج أمس في دوري أبطال أوروبا، ونجح في تحويل تأخره بهدفين دون رد، إلى تعادل بنتيجة 2-2.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن نادي ريال مدريد، بتعادله هذا، حقق رقما سلبيا غير مسبوق في تاريخ مشاركاته في دوري الأبطال.

وأوردت الشبكة العالمية، أن الريال بدأ موسم دوري أبطال أوروبا دون الفوز بأي من مباراتيه الأولين في البطولة القارية، وذلك للمرة الأولى في تاريخه، حيث خسر الفريق في أول مباراة في البطولة في نسختها الحالية أمام نادي باريس سان جيرمان في ملعب حديقة الأمراء 0-3، ثم تعادل في الجولة الثانية أمس.

وعلق المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان على النكسة الجديدة لفريقه قائلا: "نعم النتيجة سيئة بالنسبة لنا، لكن رد الفعل كان جيدا، ولا يمكن أن نكون سعداء، لقد ظهرنا في أول 45 دقيقة بأداء لم نقدمه أبدا من قبل".

وأضاف "زيزو": "الهدف الأول الذي استقبلناه يبدو مضحكا بعض الشيء، وبدأنا المباراة بشكل سيئ، ومنذ الدقيقة العاشرة لم نركز بشكل كامل، وكنا أسوأ بعد الهدف، ثم سجلوا هدفا آخر، لكن في الشوط الثاني تحسنا".

وعند سؤاله عن ما دار بينه وبين اللاعبين في غرفة الملابس بين شوطي مباراة كلوب بروج، أجاب زيدان: "لقد قلت لهم أن أمامهم 45 دقيقة لتغيير هذه النتيجة السيئة، وقد نجحوا في تنفيذ ذلك، أظهروا رغبة كبيرة في تعديل النتيجة والفوز بالمباراة".