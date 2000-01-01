مسلسل سوري يبصر النور بعد عامين من التأجيل

جهينة نيوز:

أعلنت الفنانة شكران مرتجى عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، بدء عرض مسلسل ميادة وأولادا بعد عامين من التأجيل يوم السبت المقبل على قناة beIN DRAMA، في الساعة 23:00.

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب شكران، كل من: ولاء عزام، فارس ياغي، كارلا بطرس، فادي إبراهيم، السا أنطون، جان دكاش، محمد خير الجراح، حسام تحسين بيك، جمال العلي، مازن عباس، هشام حداد، وغيرهم.

مسلسل ميادا وأولادا مسلسل كوميدي يقع في سلسلة لعائلة يزورها ضيف وتجري مجموعة من الاحداث المنفصلة ضمن العائلة مع تواجد الضيف